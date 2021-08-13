В МИД России оценили шансы на захват Кабула талибами

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Прогнозы США о захвате талибами столицы Афганистана Кабула ошибочны. Такое мнение высказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью «Интерфаксу».

«Нет, я думаю, что эта [оценка] неверна, ошибочна. Как и многое, что делают американцы», — сказал Кабулов.

Ранее СNN, Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники в американской военной разведке сообщали, что боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) могут захватить Кабул в течение 90 дней.

Анонимный источник The Washington Post говорил, что боевики могут захватить Кабул уже через месяц. Источник CNN сообщал, что американские военные также рассматривают вариант, что талибы смогут изолировать город в ближайшие 30–60 дней.