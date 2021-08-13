В МИД России оценили шансы на захват Кабула талибами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
В Киргизии задержали напавшего на русскоговорящую девушку Общество, 14:16 Пройдите обследование личных финансов. Тест РБК и Сбер, 14:07 СМИ сообщили о выдворении из России журналистки «Би-би-си» Политика, 14:07 Как ядерная гонка повлияла на развитие всемирной сети Индустрия 4.0, 14:05  Почему ваши опросы и исследования аудитории не работают — опыт Учи.ру Pro, 13:56 Господрядчикам позволили компенсировать рост цен на стройматериалы Бизнес, 13:53 Toyota продала 50-миллионный экземпляр модели Corolla Авто, 13:51 Netflix раскрыл имена исполнителей в фильме «Аватаре: Легенда об Аанге» Стиль, 13:50 Сложность майнинга биткоина снова выросла. Что это значит Крипто, 13:50 Лукашенко описал передачу власти новому поколению Политика, 13:47 Кремль назвал дату переговоров Путина и Меркель в Москве Политика, 13:46 Как бизнес экономит время и деньги на командировках РБК и Smartway, 13:44 В ФАС заявили о противодействии проверкам со стороны «Магнита» Бизнес, 13:40 Матыцин пообещал «жесткие меры» к россиянину при подтверждении допинга Спорт, 13:37
Конфликт в Афганистане ,  
0 

В МИД России оценили шансы на захват Кабула талибами

Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Прогнозы США о захвате талибами столицы Афганистана Кабула ошибочны. Такое мнение высказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью «Интерфаксу».

«Нет, я думаю, что эта [оценка] неверна, ошибочна. Как и многое, что делают американцы», — сказал Кабулов.

Спецслужбы США спрогнозировали падение Кабула за 90 дней
Политика
Фото: Saifurahman Safi / Global Look Press

Ранее СNN, Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники в американской военной разведке сообщали, что боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) могут захватить Кабул в течение 90 дней.

Анонимный источник The Washington Post говорил, что боевики могут захватить Кабул уже через месяц. Источник CNN сообщал, что американские военные также рассматривают вариант, что талибы смогут изолировать город в ближайшие 30–60 дней.

Накануне талибы заявили о захвате афганского Кандагара, второго по величине города в стране. Афганский депутат Семин Барекзай подтвердил, что талибы захватили офис главы города и другие административные здания, а некоторые чиновники сбежали. Кроме того, боевики сообщали о захвате еще четыре крупных городов в Афганистане: Герата, Газни, Калайи-Нау и Таринкота. Всего боевики контролируют столицы 12 провинций.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как США вывели свои войска из страны.

В начале августа Россия провела совместные с Таджикистаном и Узбекистаном военные учения на границе с Афганистаном.

Материал дополняется

МИД России Афганистан Кабул США
Материалы по теме
Власти Афганистана признали захват Кандагара талибами
Политика
Глава Минфина покинул Афганистан на фоне падения госдоходов из-за талибов
Политика
В США заявили о намерении настаивать на прекращении огня в Афганистане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter