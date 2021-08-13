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Совет НАТО собрался на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Совет Североатлантического альянса (НАТО) собрался на экстренное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане и безопасности миссий западных стран в Кабуле. Об этом сообщает AFP и ТАСС со ссылкой на источники.

«Представители НАТО встретятся в пятницу для переговоров по Афганистану», — пишет агентство France-Presse.

По информации источника ТАСС, на экстренной встрече послы государств — членов НАТО обсудят координацию действий по обеспечению безопасности своего персонала в Афганистане и шагов для возможной эвакуации. По его словам, европейские страны альянса запросили проведение этих консультаций, после того как США объявили о масштабной эвакуации из Кабула персонала своего посольства.

Граждан США призвали покинуть Афганистан после данных о захвате Кандагара
Политика
Фото:M. Sadiq / EPA / ТАСС

Днем ранее власти Афганистана признали, что талибы (группировка «Талибан» признана террористической и запрещена в России) захватили второй во величине город Афганистана Кандагар. Посольство США в Афганистане в свою очередь попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов. «Посольство призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами. Если вы не можете сейчас позволить себе купить авиабилет, обратитесь в посольство США», — говорилось в обращении.

Ранее СNN, Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники в американской военной разведке сообщали, что талибы могут захватить Кабул в течение 90 дней. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал эти прогнозы ошибочными. «Нет, я думаю, что эта [оценка] неверна, ошибочна. Как и многое, что делают американцы», — сказал Кабулов.

При этом делегация талибов, которая в начале июля побывала на переговорах в Москве, заверила, что не собирается переходить границу Афганистана и нападать на соседние страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявлял, что российская сторона не планирует вводить войска в Афганистан на фоне усиления позиций «Талибана».

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