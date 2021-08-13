Совет НАТО собрался на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане

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Совет Североатлантического альянса (НАТО) собрался на экстренное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане и безопасности миссий западных стран в Кабуле. Об этом сообщает AFP и ТАСС со ссылкой на источники.

«Представители НАТО встретятся в пятницу для переговоров по Афганистану», — пишет агентство France-Presse.

По информации источника ТАСС, на экстренной встрече послы государств — членов НАТО обсудят координацию действий по обеспечению безопасности своего персонала в Афганистане и шагов для возможной эвакуации. По его словам, европейские страны альянса запросили проведение этих консультаций, после того как США объявили о масштабной эвакуации из Кабула персонала своего посольства.

Днем ранее власти Афганистана признали, что талибы (группировка «Талибан» признана террористической и запрещена в России) захватили второй во величине город Афганистана Кандагар. Посольство США в Афганистане в свою очередь попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов. «Посольство призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами. Если вы не можете сейчас позволить себе купить авиабилет, обратитесь в посольство США», — говорилось в обращении.