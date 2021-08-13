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Власти Афганистана признали захват Кандагара талибами

Власти Афганистана признали, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил Кандагар. Об этом сообщает издание Associated Press.

Афганский депутат Семин Барекзай признал захват города, а также рассказал, что некоторые чиновники сбежали.

По словам очевидцев, в Кандагаре талибы захватили офис главы города и другие здания, а губернатор и другие чиновники успели улететь в Кабул.

Талибы заявили о захвате пяти городов Афганистана за день
Политика
Фото:Morteza Nikoubazl / Reuters

Накануне, 12 августа, стало известно, что талибы захватили Кандагар, а также еще четыре крупных города в Афганистане: Герат, Ганзи, Калайи-Нау и Талинкот. Всего «Талибан» контролирует столицы 12 провинций. После того, как был захвачен Кандагар, посольство США в Афганистане попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели свои войска из страны. Уже 22 июля в организации заявляли, что контролируют 90% границ Афганистана. В начале августа США направили в Афганистан бомбардировщики, самолеты огневой поддержки и боевые беспилотники для борьбы с талибами. Россия провела совместные с Таджикистаном и Узбекистаном военные учения на границе с Афганистаном.

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