Власти Афганистана признали захват Кандагара талибами

Власти Афганистана признали, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил Кандагар. Об этом сообщает издание Associated Press.

Афганский депутат Семин Барекзай признал захват города, а также рассказал, что некоторые чиновники сбежали.

По словам очевидцев, в Кандагаре талибы захватили офис главы города и другие здания, а губернатор и другие чиновники успели улететь в Кабул.

Накануне, 12 августа, стало известно, что талибы захватили Кандагар, а также еще четыре крупных города в Афганистане: Герат, Ганзи, Калайи-Нау и Талинкот. Всего «Талибан» контролирует столицы 12 провинций. После того, как был захвачен Кандагар, посольство США в Афганистане попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов.