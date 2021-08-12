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Конфликт в Афганистане ,  
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Граждан США призвали покинуть Афганистан после данных о захвате Кандагара

Фото: M. Sadiq / EPA / ТАСС
Фото: M. Sadiq / EPA / ТАСС

После сообщений о захвате Кандагара посольство США в Афганистане попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов. Это не первое обращение на сайте представительства с призывом к американцам срочно покинуть афганскую территорию.

«Посольство призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами. Если вы не можете сейчас позволить себе купить авиабилет, обратитесь в посольство США», — говорится в публикации.

Необходимость для граждан США срочно уехать из Афганистана в дипмиссии объяснили ростом числа сообщений о случаях насилия и угроз в Кабуле. Посольство рекомендовало американским туристам не путешествовать по стране «из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений, вооруженных конфликтов и COVID-19». Также дипломаты предупредили о возможных ограничениях наземного и авиасообщения.

«Талибан» заявил о захвате Кандагара
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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Американцев дополнительно попросили зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Это поможет получать новую информацию, чтобы обеспечить свою безопасность, а также позволит посольству оперативно выйти на связь с человеком в экстренной ситуации. В дипмиссии подчеркнули, что если правительство США решит официально эвакуировать граждан спецрейсом, то уведомит их через эту программу.

О захвате террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) Кандагара, второго по величине города Афганистана, стало известно накануне. Официально эта информация по-прежнему не подтверждена, хотя власти признали, что талибы вошли в город.

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