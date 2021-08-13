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Дело Навального ,  
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Генпрокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Генпрокуратура России обжаловала приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Любови Соболь по «санитарному делу» и попросила о запрете на ее выезд за пределы Москвы. Об этом РБК сообщили в Преображенском суде.

«В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре», — уточнила агентству ТАСС представитель суда.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции в январе 2021 года. Кроме того, суд запретил ей покидать жилище с 22:00 до 6:00, принимать участие в массовых акциях, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.

СМИ сообщили об отъезде Соболь из России после приговора
Политика
Любовь Соболь

8 августа РЕН ТВ, RT и «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники заявили об отъезде Соболь из России. «Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», — сообщил собеседник РЕН ТВ. По информации телеканала, в турецкой столице Соболь должна была совершить пересадку.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский в беседе с РБК заявил, что если суд при вынесении приговора отменил Соболь меру пресечения, значит она могла покинуть территорию России, не нарушая закон. «Поскольку приговор вынесен и он не вступил в законную силу, то есть не прошел апелляционную инстанцию, то и наказание пока не действует», — объяснил он тогда.

4 августа, на следующий день после вынесения приговора, Соболь дала интервью «Эху Москвы». Отвечая на вопрос, покинет ли она Россию, Соболь сказала: «На сегодняшнюю дату я в Москве, а дальше — мы живем в непредсказуемой стране, где решения принимаются: сегодня такое, а завтра другое, сегодня отпустить, а завтра посадить, или наоборот».

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Дело о нарушении санитарно-эпидемических правил было заведено после массовых акций протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России 23 января. В январе Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. В аэропорту его задержали в рамках дела «Ив Роше», по которому оппозиционер получил условный срок в 2014 году. В феврале условный срок заменили на реальный, после чего Навального этапировали в колонию во Владимирской области.

Любовь Соболь ФБК новости Генпрокуратура
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СМИ сообщили об отъезде Соболь из России после приговора
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