Генпрокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы

Любовь Соболь (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Генпрокуратура России обжаловала приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Любови Соболь по «санитарному делу» и попросила о запрете на ее выезд за пределы Москвы. Об этом РБК сообщили в Преображенском суде.

«В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре», — уточнила агентству ТАСС представитель суда.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции в январе 2021 года. Кроме того, суд запретил ей покидать жилище с 22:00 до 6:00, принимать участие в массовых акциях, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.

8 августа РЕН ТВ, RT и «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники заявили об отъезде Соболь из России. «Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», — сообщил собеседник РЕН ТВ. По информации телеканала, в турецкой столице Соболь должна была совершить пересадку.