На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ми-8 пассажиров

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В Курильском озере на Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении экскурсионного вертолета Ми-8 пассажиров, сообщает Следственный комитет.

Сам вертолет нашли в озере на глубине 110 м. «Также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды», — говорится в сообщении ведомства.

На борту вертолета, который 12 августа выполнял экскурсионный полет по Кроноцкому заповеднику, было 16 человек, он упал в Курильское озеро в условиях плохой видимости. После крушения воздушного судна сотрудники заповедника, приехавшие к месту аварии на моторных лодках, вытащили из воды восьмерых. Двоих с тяжелыми травмами поместили в реанимацию.

После происшествия Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Проверку после крушения вертолета также проводит Дальневосточная транспортная прокуратура. Приоритетными версиями происшествия следователи считают неисправность машины, неблагоприятную погоду и ошибку пилотирования.