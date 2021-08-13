Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,57 (-0,4) Инвестиции, 12 авг, 12:35
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 86,35 (-0,28) Инвестиции, 12 авг, 12:35
В Воронеже взорвался автобус. Главное Общество, 03:28 В Британии при стрельбе погибли шесть человек Общество, 03:06 СМИ опубликовали список пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже Общество, 02:30 В Воронеже на автобусы перевозчика взорвавшейся маршрутки ставили газ Общество, 02:24 Место взрыва автобуса в Воронеже. Видео Общество, 01:57 На месте взрыва в Воронеже не нашли поражающих элементов Общество, 01:55 Очевидцы рассказали подробности взрыва в автобусе в Воронеже Общество, 01:32 «Сочи» вслед за «Рубином» вылетел из еврокубков Спорт, 00:51 Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью Общество, 00:42 Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 18 Общество, 00:39 Участвовавший в Олимпиаде россиянин сдал положительный тест на допинг Спорт, 00:37 СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже Общество, 00:25 Что думает современная наука о путешествиях во времени РБК и группа «Самолет», 00:10 Суд удовлетворил иск «Роснефти» к Bloomberg Технологии и медиа, 00:01
Общество ,  

СМИ опубликовали список пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

Video

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список людей, которые пострадали в результате взрыва в автобусе в Воронеже. Также фамилии пострадавших сообщает Telegram-канал Mash:

  • Волкова Татьяна, 1983 года рождения, термический ожог;
  • Павлова Татьяна, 1986 года рождения, термический ожог;
  • Овчинников Никита, 2000 года рождения, черепно-мозговая травма (ЧМТ), ушибы, ссадины;
  • Дедова Надежда, 1972 года рождения, контузия левого уха;
  • Балычева Евгения, 2003 года рождения, тупая травма живота;
  • Татаренцева Елена, 2000 года рождения, ЧМТ, ушибы, ссадины;
  • Лихачева Татьяна, 1953 года рождения, ЧМТ, перелом костей правого предплечья, резаные раны;
  • Золотарева Людмила, 1979 года рождения, уточняется;
  • Арофименко Анастасия, 1997 года рождения, уточняется;
  • Иванова Татьяна, 1966 года рождения, тяжелое состояние;
  • Личность не установлена, на вид 35 лет, оторвало ноги, скончалась в больнице скорой помощи;
  • Стерко Ангелина, 1997 года рождения, травма глаз.

Очевидцы рассказали подробности взрыва в автобусе в Воронеже
Общество

Взрыв в автобусе у торгового центра произошел вечером 12 августа. По последним данным, один человек погиб, 17 пострадали. Причина взрыва пока точно не выявлена, однако ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным.

Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. Позднее источники «Коммерсанта» и RT в правоохранительных органах передали, что на месте взрыва не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства. «Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — сказал собеседник RT. По словам источника «Коммерсанта», «версия теракта не подтверждается». В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».

СК завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино
Воронеж Автобус взрыв пострадавшие
Материалы по теме
Один человек погиб при взрыве в автобусе в Воронеже
Общество
СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже
Общество
На месте взрыва в Воронеже не нашли поражающих элементов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter