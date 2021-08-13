СМИ опубликовали список пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список людей, которые пострадали в результате взрыва в автобусе в Воронеже. Также фамилии пострадавших сообщает Telegram-канал Mash:
- Волкова Татьяна, 1983 года рождения, термический ожог;
- Павлова Татьяна, 1986 года рождения, термический ожог;
- Овчинников Никита, 2000 года рождения, черепно-мозговая травма (ЧМТ), ушибы, ссадины;
- Дедова Надежда, 1972 года рождения, контузия левого уха;
- Балычева Евгения, 2003 года рождения, тупая травма живота;
- Татаренцева Елена, 2000 года рождения, ЧМТ, ушибы, ссадины;
- Лихачева Татьяна, 1953 года рождения, ЧМТ, перелом костей правого предплечья, резаные раны;
- Золотарева Людмила, 1979 года рождения, уточняется;
- Арофименко Анастасия, 1997 года рождения, уточняется;
- Иванова Татьяна, 1966 года рождения, тяжелое состояние;
- Личность не установлена, на вид 35 лет, оторвало ноги, скончалась в больнице скорой помощи;
- Стерко Ангелина, 1997 года рождения, травма глаз.
Взрыв в автобусе у торгового центра произошел вечером 12 августа. По последним данным, один человек погиб, 17 пострадали. Причина взрыва пока точно не выявлена, однако ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным.