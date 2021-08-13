СМИ опубликовали список пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. Позднее источники «Коммерсанта» и RT в правоохранительных органах передали, что на месте взрыва не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства. «Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — сказал собеседник RT. По словам источника «Коммерсанта», «версия теракта не подтверждается». В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».

СК завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).