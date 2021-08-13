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Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 18

Количество человек, которые пострадали при взрыве в автобусе в Воронеже, выросло до 18. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

«Число жертв выросло до 18. Речь, конечно, о пострадавших. Из них умерла одна женщина», — написал Гусев.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области сообщали о 16 пострадавших. По данным департамента, 13 человек находятся в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной), пятеро в состоянии средней степени тяжести, двое — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Также умерла женщина с отрывом нижней трети голени.

Перевозчик сообщил детали о взорвавшемся в Воронеже автобусе
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Вечером 12 августа в автобусе, который стоял на остановке у торгового центра произошел взрыв. Причина взрыва пока не выявлена, однако ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным.

Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — сказал он «Интерфаксу».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По словам мэра города Вадима Кстенина, семьи пострадавших получат материальную помощь от транспортного предприятия, которое обслуживало маршрут.

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