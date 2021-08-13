Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 18

Количество человек, которые пострадали при взрыве в автобусе в Воронеже, выросло до 18. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

«Число жертв выросло до 18. Речь, конечно, о пострадавших. Из них умерла одна женщина», — написал Гусев.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области сообщали о 16 пострадавших. По данным департамента, 13 человек находятся в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной), пятеро в состоянии средней степени тяжести, двое — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Также умерла женщина с отрывом нижней трети голени.

Вечером 12 августа в автобусе, который стоял на остановке у торгового центра произошел взрыв. Причина взрыва пока не выявлена, однако ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным.