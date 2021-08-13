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Очевидцы рассказали подробности взрыва в автобусе в Воронеже

После взрыва над автобусом поднялся серый столп дыма и туда со всех сторон побежали люди, несмотря на движение на дороге. Об этом РБК рассказал житель Воронежа Дмитрий Киселев.

«Я стоял в машине на светофоре на перекрестке Кольцовской и Плехановской улиц. Внезапно прогремел хлопок, немного заложило уши, после хлопка над автобусом поднялся серый столп дыма и туда со всех сторон побежали люди, несмотря на движение на дороге, также остановилось машин пять-шесть», — сказал он.

Мужчина добавил, что когда проезжал мимо автобуса, то видел трех лежащих людей, одному делали массаж сердца. По словам очевидца, вокруг взорвавшегося автобуса в радиусе трех метров было разбросано стекло, пожарные приехали минуты через три-четыре после взрыва, были слышны сирены машин скорой помощи. «Баллона не видел, да и здравый смысл подсказывает, что на крыше ничего не было. Крыша разорвана изнутри, будь баллон на крыше, ее бы вмяло внутрь импульсом от взрыва. Да и люк бы тогда не лежал на тротуаре», — отметил он.

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 18
Общество

Как рассказал РБК еще один очевидец произошедшего Александр Ярмак, взрыв в автобусе произошел у ТЦ «Центр Галереи Чижова». «Я подошел к автобус, и воняло очень бутаном или пропаном, было около трех-четырех экипажей пожарных, и скорая одна была на месте, другая подъехала буквально через 3-4 минуты, как я только подошел. Автобус взорвался буквально минут десять тому назад. Когда подошли к автобусу, то видели людей в нем. Автобус полностью раскурочен был, и одна сторона полностью вылетела. Возле нас ходили три-четыре человека, которые были уже перевязаны», — отметил он.

Жительница Воронежа Елизавета Букатова сообщила РБК, что видела, как на земле лежала женщина, у которой ноги были в крови, также была пожарная машина, подъезжали скорая и полиция.

«Я ехала в автобусе 20б. Примерно в 22:15-22:20 на остановке «Галерея Чижова» в автобус зашла девушка, сказала, что в автобусе, где она ехала, был взрыв, что много пострадавших, одной женщине оторвало ногу. Девушка была босиком, вся тряслась, держалась за уши, видимо, взрыв ее оглушил. Говорила про взрыв газа. Из окна было видно место взрыва: почти все люди уже вышли из того автобуса», — рассказала женщина.

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Один человек погиб при взрыве в автобусе в Воронеже
Общество

Взрыв в автобусе, который стоял на остановке у торгового центра, произошел вечером 12 августа. По последним данным, всего пострадали 18 человек, из них один умер.

Причина взрыва пока не выявлена, однако ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным. Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — сказал он «Интерфаксу».

СК завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По словам мэра города Вадима Кстенина, семьи пострадавших получат материальную помощь.

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