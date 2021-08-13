Очевидцы рассказали подробности взрыва в автобусе в Воронеже

После взрыва над автобусом поднялся серый столп дыма и туда со всех сторон побежали люди, несмотря на движение на дороге. Об этом РБК рассказал житель Воронежа Дмитрий Киселев.

«Я стоял в машине на светофоре на перекрестке Кольцовской и Плехановской улиц. Внезапно прогремел хлопок, немного заложило уши, после хлопка над автобусом поднялся серый столп дыма и туда со всех сторон побежали люди, несмотря на движение на дороге, также остановилось машин пять-шесть», — сказал он.

Мужчина добавил, что когда проезжал мимо автобуса, то видел трех лежащих людей, одному делали массаж сердца. По словам очевидца, вокруг взорвавшегося автобуса в радиусе трех метров было разбросано стекло, пожарные приехали минуты через три-четыре после взрыва, были слышны сирены машин скорой помощи. «Баллона не видел, да и здравый смысл подсказывает, что на крыше ничего не было. Крыша разорвана изнутри, будь баллон на крыше, ее бы вмяло внутрь импульсом от взрыва. Да и люк бы тогда не лежал на тротуаре», — отметил он.

Как рассказал РБК еще один очевидец произошедшего Александр Ярмак, взрыв в автобусе произошел у ТЦ «Центр Галереи Чижова». «Я подошел к автобус, и воняло очень бутаном или пропаном, было около трех-четырех экипажей пожарных, и скорая одна была на месте, другая подъехала буквально через 3-4 минуты, как я только подошел. Автобус взорвался буквально минут десять тому назад. Когда подошли к автобусу, то видели людей в нем. Автобус полностью раскурочен был, и одна сторона полностью вылетела. Возле нас ходили три-четыре человека, которые были уже перевязаны», — отметил он.