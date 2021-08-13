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СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Следственный комитет квалифицировал ЧП с автобусом в Воронеже как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

По поручению главы СК Александра Бастрыкина в Воронеж направили криминалистов и следователей из Москвы.

Материал дополняется.

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