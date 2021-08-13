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Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 16

В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 16 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения региона.

«Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — рассказали в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что двоих доставили в ожоговое отделение Воронежской областной клинической больницы № 1, у одного из них ожоги первой-второй степени, он находится в состоянии средней степени тяжести. У другого пострадавшего поверхностные ожоги, ему оказали всю необходимую помощь, так что госпитализация не потребовалась.

Еще одному пациенту оказали помощь в областной офтальмологической больнице, а потом его перенаправили в БСМП № 10 с травмами нижних конечностей, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Момент взрыва в автобусе в Воронеже. Видео
Общество

Вечером 12 августа в автобусе, который стоял у на остановке у торгового центра произошел взрыв. Ранее представитель центра медицины катастроф передавал ТАСС, что пострадали 14 человек.

Причина взрыва пока не выявлена, однако ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным.

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СК возбудил уголовное дело. Мэр города Вадим Кстенин заявил, что семьи пострадавших получат материальную помощь от транспортного предприятия, которое обслуживало маршрут.

новости Воронеж Автобус взрыв
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В Воронеже 12 человек пострадали при взрыве в автобусе
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