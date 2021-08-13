Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 16

В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 16 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения региона.

«Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — рассказали в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что двоих доставили в ожоговое отделение Воронежской областной клинической больницы № 1, у одного из них ожоги первой-второй степени, он находится в состоянии средней степени тяжести. У другого пострадавшего поверхностные ожоги, ему оказали всю необходимую помощь, так что госпитализация не потребовалась.

Еще одному пациенту оказали помощь в областной офтальмологической больнице, а потом его перенаправили в БСМП № 10 с травмами нижних конечностей, он находится в состоянии средней степени тяжести.