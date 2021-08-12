Мэр Воронежа договорился о помощи пострадавшим при взрыве в автобусе

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Транспортное предприятие в Воронеже, обслуживающее маршрут автобуса, в котором произошел взрыв, окажет материальную помощь семьям пострадавших. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Воронежа со ссылкой на мэра Вадима Кстенина.

«Достигли договоренности с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших», — сказал Кстенин.

Он также подчеркнул, что причины произошедшего пока не выяснены. «Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Убежден, что все ответственные службы выявят причины и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось», — добавил мэр.

«Пока детали неизвестны, могу только подтвердить, что следователи СК, криминалисты и руководство регионального управления СК работают на месте происшествия, устанавливаем все обстоятельства случившегося. Более подробную информацию сможем предоставить позднее», — сообщили РБК в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета.