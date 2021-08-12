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Мэр Воронежа договорился о помощи пострадавшим при взрыве в автобусе

Фото: mtv36 / VK
Фото: mtv36 / VK

Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:mtv36 / VK Фото:mtv36 / VK

Транспортное предприятие в Воронеже, обслуживающее маршрут автобуса, в котором произошел взрыв, окажет материальную помощь семьям пострадавших. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Воронежа со ссылкой на мэра Вадима Кстенина.

«Достигли договоренности с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших», — сказал Кстенин.

Он также подчеркнул, что причины произошедшего пока не выяснены. «Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Убежден, что все ответственные службы выявят причины и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось», — добавил мэр.

«Пока детали неизвестны, могу только подтвердить, что следователи СК, криминалисты и руководство регионального управления СК работают на месте происшествия, устанавливаем все обстоятельства случившегося. Более подробную информацию сможем предоставить позднее», — сообщили РБК в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета.

В Воронеже 12 человек пострадали при взрыве в автобусе
Общество

Вечером в Воронеже на остановке общественного транспорта, которая расположена недалеко от торгового центра в автобусе произошел взрыв. В результате пострадали 12 человек, сообщили в РБК в пресс-службе администрации города. Проводится проверка, прокуратура региона взяла ее под свой контроль. Отдельно также организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров, добавили в пресс-службе.

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Как рассказал «Интерфаксу» вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов, версия теракта пока не рассматривается. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — сказал он.

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Воронеж взрыв Автобус материальная помощь новости
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В Воронеже 12 человек пострадали при взрыве в автобусе
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже. Видео
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