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Один человек погиб при взрыве в автобусе в Воронеже

Одна из пострадавших при взрыве в автобусе скончалась в больнице. Госпитализированы еще 13 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 16, одна из них умерла в больнице, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

«Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сказали в пресс-службе.

Госпитализированы 13 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии: они в реанимации, один человек в операционной. Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.

«Еще двоих доставили в ожоговое отделение. Один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась», — добавили в пресс-службе.

В Воронеже взорвался автобус. Главное
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Еще одному пострадавшему оказали помощь в областной офтальмологической больнице, после чего его перенаправили Перенаправлен в городскую больницу с травмами ног. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Маршрутный автобус взорвался в центре Воронежа поздним вечером 12 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося, статью пока не уточнил. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Автобус по паспорту был дизельный, сообщили РБК в пресс-службе администрации Воронежа. Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» говорили, что речь могла идти о взрыве газа.

Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — сказал он «Интерфаксу».

На место происшествия прибыл глава региона Александр Гусев. «Пока нахожусь на месте взрыва, изучаю информацию от спецслужб», — сообщил он в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в ближайшее время в здании областного правительства будет собран «штаб по разбору трагедии».

Авторы
Алена Прохоренко Алена Прохоренко, Виктория Полякова Виктория Полякова
Автобус взрыв Воронеж
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