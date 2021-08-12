Один человек погиб при взрыве в автобусе в Воронеже

Одна из пострадавших при взрыве в автобусе скончалась в больнице. Госпитализированы еще 13 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 16, одна из них умерла в больнице, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

«Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сказали в пресс-службе.

Госпитализированы 13 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии: они в реанимации, один человек в операционной. Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.

«Еще двоих доставили в ожоговое отделение. Один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась», — добавили в пресс-службе.