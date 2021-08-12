В морском порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов

Фото: epp.genproc.gov.ru

В Ленинградской области в порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов из буксира «Товарищ Андрей», сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В сообщении говорится, что буксир, из которого произошла утечка, был пришвартован к причалу порта с 9:00 до 19:00 11 августа. Последствия локального загрязнения уже удалось устранить.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку в связи с происшествием и намерена вызвать для объяснений представителя организации-судовладельца.

7 августа в районе поселка Южная Озереевка под Новороссийском при погрузке танкера Minerva Symphony под флагом Греции произошел выброс нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).