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Общество ,  
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В морском порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов

Фото: epp.genproc.gov.ru
Фото: epp.genproc.gov.ru

В Ленинградской области в порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов из буксира «Товарищ Андрей», сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В сообщении говорится, что буксир, из которого произошла утечка, был пришвартован к причалу порта с 9:00 до 19:00 11 августа. Последствия локального загрязнения уже удалось устранить.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку в связи с происшествием и намерена вызвать для объяснений представителя организации-судовладельца.

В морских портах пройдут проверки после разлива нефти под Новороссийском
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

7 августа в районе поселка Южная Озереевка под Новороссийском при погрузке танкера Minerva Symphony под флагом Греции произошел выброс нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По данным КТК, площадь загрязнения составила 200 кв. м, а объем разлившейся нефти — около 12 куб. м. В Институте космических исследований РАН со ссылкой на спутниковые данные заявили, что разлив произошел на площади 80 кв. км. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила оценить реальный масштаб бедствия.

По факту выброса следователи возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 УК).

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Абрамченко также поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору проверить деятельность операторов терминалов морских портов.

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