Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной антироссийских провокаций

Георгий Мурадов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украинские власти готовят провокации, направленные против России, заявил вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

По его словам, организовать провокации планируется на украинском саммите «Крымская платформа», который пройдет в конце августа. «Будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — считает он.

Мурадов подчеркнул, что основная цель саммита — дестабилизация обстановки, и в России надо быть к этому готовыми. «Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы», — считает вице-премьер Крыма.

О необходимости создать площадку для обсуждения Крыма год назад заявил президент Украины Владимир Зеленский. Площадка начнет работу 23 августа — накануне 30-й годовщины независимости Украины.