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Политика ,  
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Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной антироссийских провокаций

Георгий Мурадов
Георгий Мурадов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украинские власти готовят провокации, направленные против России, заявил вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

По его словам, организовать провокации планируется на украинском саммите «Крымская платформа», который пройдет в конце августа. «Будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — считает он.

Мурадов подчеркнул, что основная цель саммита — дестабилизация обстановки, и в России надо быть к этому готовыми. «Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы», — считает вице-премьер Крыма.

Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом
Политика
Владимир Зеленский

О необходимости создать площадку для обсуждения Крыма год назад заявил президент Украины Владимир Зеленский. Площадка начнет работу 23 августа — накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Саммит будет проходить на разных уровнях — с руководителями государств и правительств, главами МИД, депутатами и в формате экспертной сети, они займутся разработкой стратегий по возвращению Крыма в состав Украины. Владимир Зеленский сообщил, что на «Крымскую платформу» прибудут представители 30 стран.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис отказались от участия в саммите, Вашингтон пошлет на мероприятие «члена кабинета», говорил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Байден и Харрис не приедут на саммит Зеленского по Крыму
Политика
Камала Харрис и&nbsp;Джо Байден

В МИД России раскритиковали действия Украины. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала саммит нелегитимным и добавила, что Москва считает недружественными любые организации, нацеленные на возвращение полуострова Украине.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума. Украина и большинство стран мира не признали его результаты, в Киеве присоединение полуострова к России считают оккупацией. Зеленский заявлял, что полуостров со временем вернется в состав Украины. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что вопрос принадлежности территории не обсуждается, а условий для его возврата «не существует».

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