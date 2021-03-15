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Захарова оценила стратегии Киева по возвращению Крыма

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предпринимаемые украинскими властями меры для возвращения Крыма, среди которых санкции и водная блокада, не смогут вернуть доверие жителей полуострова к Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах политики по возвращению Крыма».

«Никакие стратегии по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие», — считает Захарова.

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Представитель российского МИДа отметила, что Москва расценивает усилия Киева как нелегитимные. Она также напомнила, что Россия будет рассматривать любые организации, ставящие целью вернуть Крым Украине, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественные.

Ранее Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 11 марта утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма». Он назвал этот документ одним из трех китов политики Украины по возвращению полуострова.

Вторым китом министр назвал консолидацию партнеров на базе «Крымской платформы» (площадка, созданная властями Украины для координации международных действий по возвращению Крыма в ее состав). Третьим — «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над Крымом и Севастополем».

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Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина и страны Запада не признают результатов голосования и считают полуостров оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что процесс присоединения происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.

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