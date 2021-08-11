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Минздрав поручил открыть ковид-госпиталь в Осетии после гибели 9 человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Во Владикавказе на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России откроют госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Госпиталь будет открыт по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, он будет оснащен «необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом, для оказания помощи пациентам с тяжелым течением заболевания».

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9 августа в клинической больнице во Владикавказе в результате прорыва кислородной трубы погибли девять человек. В Минздраве уточнили, что погибшие пациенты находились в крайне тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в реанимационном отделении находился 71 пациент. Позже стало известно о гибели еще двух пациентов, но врио главы региона Сергей Меняйло заявил, что их смерть не связана с аварией в системе подачи кислорода.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Главврача Владимира Плиева задержали.

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