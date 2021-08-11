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Шойгу не увидел смысла в увеличении числа призывников

Глава Минобороны Сергей Шойгу выступил за формирования профессиональной армии в России и заявил, что сегодня нет смысла в увеличении числа призывников. Об этом он рассказал в ходе всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает «Интерфакс».

«Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет. <...> У нас есть специальности — это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну, а что же вы, возьмите, увеличьте срок службы — на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало», — сказал он.

По его словам, армия должна быть профессиональной, «но при этом очень и очень сильной духом». «Она должна быть внутренне содержательней очень», — добавил глава Минобороны.

Около 3,5 тыс. призывников не взяли в армию из-за COVID в этом году
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Так, весенний призыв 2021 года в армию начался 1 апреля и проходил до 15 июля. Весной прошлого года на военную службу призвали 135 тыс. человек.

Из-за пандемии коронавируса сроки призыва хотели перенести, но в итоге Минобороны отказалось от этой идеи. В то же время выпускников школ было решено не призывать в ходе весенней кампании, чтобы у них была возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения.

Также в Минобороны заявляли об обязательной вакцинации от COVID-19 для всех призывников. «Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тыс. вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях», — говорил Шойгу в июне этого года.

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