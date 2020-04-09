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Выпускников школ не будут призывать в армию весной

Фото: City News Moskva / Global Look Press

Выпускники школ освобождаются от весеннего призыва в армию в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, передает «РИА Новости».

Герасимов отметил, что таким образом выпускники получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. По словам начальника Генштаба, в целом к мероприятиям призыва вызываются более 650 тыс. человек. «Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс. из 650 тыс. человек, <...> призываться на военную службу весной этого года не будут», — сказал он.

Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая
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Как сообщил Герасимов, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.

Генерал также поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников. Их должны обеспечить медицинскими масками. Кроме того, всех новоприбывших поместят на двухнедельный карантин, они будут питаться отдельно от личного состава воинских частей, а увольнение военнослужащих по призыву будет разделено с набором призывников.

Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Новобранцев отправляют в войска после 20 мая.

Материал дополняется.

Теги: коронавирус, весенний призыв, выпускники
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