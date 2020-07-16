Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

Весенняя призывная кампания в российскую армию завершилось. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

«Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв <...> завершен с должным качеством и в срок», — отметили в военном ведомстве. По данным Минобороны, на военную службу направили 135 тыс. человек.

Так как в этом году весенний призыв проходил в условиях пандемии коронавируса, военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы, сообщили в Минобороны.

Призывники не вызывались в военкоматы, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи в режиме он-лайн. Всех призывников перед отправкой к местам прохождения службы протестировали на наличие коронавирусной инфекции.