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Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

Весенняя призывная кампания в российскую армию завершилось. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

«Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв <...> завершен с должным качеством и в срок», — отметили в военном ведомстве. По данным Минобороны, на военную службу направили 135 тыс. человек.

Так как в этом году весенний призыв проходил в условиях пандемии коронавируса, военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы, сообщили в Минобороны.

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Призывники не вызывались в военкоматы, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи в режиме он-лайн. Всех призывников перед отправкой к местам прохождения службы протестировали на наличие коронавирусной инфекции.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва. В соответствии с документом, с 1 апреля по 15 июля в армию должны были направить 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Из-за эпидемии коронавируса было принято решение не отправлять призывников на место службы ранее 20 мая.

Теги: Минобороны, весенний призыв
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