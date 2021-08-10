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На спортивных сборах в Волгодонске отравился 31 ребенок

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В городе Волгодонске 31 ребенок отравился во время тренировочных сборов. Сообщение об этом размещено на сайте управления Следственного комитета (СК) по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске (ч. 1 ст. 238 УК)», — говорится в публикации. Речь идет об оказании услуг для несовершеннолетних, не отвечающих требованиям безопасности.

Как полагают следователи, в этом центре загородного отдыха участникам спортивных сборов предоставили услуги по организации питания и «готовую пищевую продукцию», после употребления которой у них начали проявляться симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота). Всем пострадавшим от 10 до 14 лет, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Сотрудники СК и Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и взяли образцы продуктов. Они также взяли пробы со смывов в столовой. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту инцидента проведут судебно-медицинские экспертизы.

7 августа пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила о массовом отравлении детей в поезде Мурманск — Адлер. Они ехали организованной группой в детский оздоровительный лагерь. После приема пищи у детей поднялась температура и проявились признаки диареи. Как позднее сообщили в минздраве Краснодарского края, 87 детей пришлось госпитализировать, 10 августа выписали из больниц 36 детей.

По данным Роспотребнадзора, дети отравились из-за норовируса второго типа. По факту инцидента завели уголовное дело, по нему уже задержали директора вагона-ресторана, повара и официанта. Как выяснили следователи, повар и официант вагона-ресторана знали, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом своему работодателю. Теперь их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК) и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК).

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