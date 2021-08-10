На спортивных сборах в Волгодонске отравился 31 ребенок

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В городе Волгодонске 31 ребенок отравился во время тренировочных сборов. Сообщение об этом размещено на сайте управления Следственного комитета (СК) по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске (ч. 1 ст. 238 УК)», — говорится в публикации. Речь идет об оказании услуг для несовершеннолетних, не отвечающих требованиям безопасности.

Как полагают следователи, в этом центре загородного отдыха участникам спортивных сборов предоставили услуги по организации питания и «готовую пищевую продукцию», после употребления которой у них начали проявляться симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота). Всем пострадавшим от 10 до 14 лет, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники СК и Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и взяли образцы продуктов. Они также взяли пробы со смывов в столовой. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту инцидента проведут судебно-медицинские экспертизы.