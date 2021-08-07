Глава КГБ Белоруссии заявил о «козыре» против Тихановской

У Минска есть «козырь» против экс-кандидата в президенты страны и оппозиционного политика Светланы Тихановской, который при необходимости будет открыт. Об этом заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала СТВ.

«Есть то, что еще я не буду, наверное, открывать, это всегда будет нашим козырем для определенного времени. Время, наверное, придет когда-нибудь открыть, потому что Тихановская сама, если ей задают эти вопросы, многое недоговаривает», — подчеркнул он.

По его словам, Тихановская лично попросила посольство Литвы в Белоруссии оказать ей содействие в выезде и обустройстве дальнейшей жизни. Он также уточнил, что прибыв туда, ее поведение резко изменилось. «Мы знаем на 100% точно с именами, фамилиями — с ней была проведена работа спецслужбами, и не только спецслужбами Литвы», — пояснил он.

Светлана Тихановская баллотировалась на президентских выборах в Белоруссии. Официально на выборах 9 августа 2020 года она набрала 10,09% голосов. Ее оппонент, действующий президент Александр Лукашенко, по данным ЦИК Белоруссии, набрал 80,08% голосов. Штаб Тихановской заявил о фальсификации во время подсчета голосов. После оглашения результатов в стране начались многотысячные акции протеста.