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Политика ,  
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Глава КГБ Белоруссии заявил о «козыре» против Тихановской

У Минска есть «козырь» против экс-кандидата в президенты страны и оппозиционного политика Светланы Тихановской, который при необходимости будет открыт. Об этом заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала СТВ.

«Есть то, что еще я не буду, наверное, открывать, это всегда будет нашим козырем для определенного времени. Время, наверное, придет когда-нибудь открыть, потому что Тихановская сама, если ей задают эти вопросы, многое недоговаривает», — подчеркнул он.

По его словам, Тихановская лично попросила посольство Литвы в Белоруссии оказать ей содействие в выезде и обустройстве дальнейшей жизни. Он также уточнил, что прибыв туда, ее поведение резко изменилось. «Мы знаем на 100% точно с именами, фамилиями — с ней была проведена работа спецслужбами, и не только спецслужбами Литвы», — пояснил он.

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Светлана Тихановская

Светлана Тихановская баллотировалась на президентских выборах в Белоруссии. Официально на выборах 9 августа 2020 года она набрала 10,09% голосов. Ее оппонент, действующий президент Александр Лукашенко, по данным ЦИК Белоруссии, набрал 80,08% голосов. Штаб Тихановской заявил о фальсификации во время подсчета голосов. После оглашения результатов в стране начались многотысячные акции протеста.

В августе 2020 года Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Тогда она назвала свой отъезд самостоятельным решением, однако, ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила РБК, что Тихановскую из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — отметила она.

В июле этого года Тихановская заявила о надежде вернуться в Белоруссию в этом году. «Я не могу назвать вам конкретную дату. [Это случится], когда я пойму, что я и моя работа более нужны в Белоруссии, чем за ее пределами. Когда я буду чувствовать себя в безопасности, то вернусь. Но я надеюсь, что это случится в текущем году», — сказала она.

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