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Политика ,  
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Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

С сегодняшнего дня Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, об этом накануне заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства Украины.

Помимо запрета на выполнение полетов в воздушном пространстве Белоруссии украинскими авиакомпаниями, в таможенных пунктах аэропортов прекращено оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию. Все рейсы отправлены в обход воздушного пространства Белоруссии.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — ранее пояснил Шмыгаль.

Украина закроет авиасообщение с Белоруссией из-за «наглости вызовов»
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Фото:ТАСС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал принятие этих мер в понедельник, 24 мая. Тогда он уточнил, что президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией, учитывая «уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины». Тогда Данилов подчеркнул, что задержание в Минске Романа Протасевича (сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta) — «это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая поручил кабинету министров проработать решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. «Украина должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Европейский совет призвал закрыть небо Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Кроме того, многие авиакомпании, в том числе Air France, Finnair и Austrian Airlines, LOT, Lufthansa, KLM и другие, отказались от полетов над Белоруссией.

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Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии
Политика
Фото:ТАСС

Подобные решения последовали после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс, вынужденно совершил посадку в Минске после сообщения о заложенной на борту бомбе. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Позже информация о минировании самолета не подтвердилась, но в минском аэропорту были задержаны двое пассажиров — сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега. Инцидент вызвал поток осуждения со стороны стран Запада, многие расценили его как воздушное пиратство и государственный терроризм.

Против основателей Nexta Протасевича и Степана Путило возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, ранее КГБ страны внес их в список террористов.

Польская авиакомпания LOT отменила полеты через Белоруссию
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Фото:Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

Украина Белоруссия авиасообщение
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