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С сегодняшнего дня Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, об этом накануне заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства Украины.

Помимо запрета на выполнение полетов в воздушном пространстве Белоруссии украинскими авиакомпаниями, в таможенных пунктах аэропортов прекращено оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию. Все рейсы отправлены в обход воздушного пространства Белоруссии.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — ранее пояснил Шмыгаль.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал принятие этих мер в понедельник, 24 мая. Тогда он уточнил, что президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией, учитывая «уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины». Тогда Данилов подчеркнул, что задержание в Минске Романа Протасевича (сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta) — «это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».