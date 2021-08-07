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Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от ЧС на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Руководители пострадавших от паводков регионов на Дальнем Востоке должны ускорить оценку ущерба, нанесенного местным жителям, и выплату им компенсаций. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания 27 июля в Южно-Сахалинске, говорится на сайте правительства.

«Понимаю, что точность расчетов важна, но все же прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс», — заявил глава правительства.

На встрече присутствовали руководители Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Мишустин также поручил оказать помощь этим регионам федеральным министерствам, в частности, МЧС, Минфину, Минздраву, Минстрою, Минтрансу, Минсельхозу, Минприроды, Минэнерго и Минпросвещения. Они будут обязаны отчитаться о выполненных работах до 1 октября.

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Фото:Илья Тимин / AP

До конца этого года регионы будут готовы к оказанию финансовой поддержки пострадавшим жителям в электронном виде, а в течение первой половины следующего года эта функция появится на портале госуслуг, сказано в протоколе заседания. Правительство ожидает, что такая мера упростит процесс выплат компенсаций.

Кроме того, до 16 августа Минфин и МЧС обязаны рассмотреть возможность унификации федеральных и местных механизмов оказания поддержки жителям, к тому же сроку Минсельхоз должен представить предложения по поддержке владельцев земельных участков, попавших в зоны ЧС.

К началу осени МЧС, Минприроды, Минфин, Россельхоз и Минпромторг представят предложения для окончательного формирования центра «Север». Это межрегиональное лесопожарное объединение будет базироваться в Красноярском крае и займется оперативным тушением возгораний.

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Фото:МЧС РФ

В 2021 году паводки затронули на территории России более 440 населенных пунктов, в 29 из них они сохраняются до сих пор. Общий ущерб от наводнений составил 7,5 млрд руб. Последствия ЧС ликвидировали более 84 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники. Сильные паводки были, в частности, в Крыму — в июне пострадали Керчь и Ялта, в городах были перебои с водо- и энергоснабжением. Ущерб от наводнений в регионе превысил 200 млн руб.

Дальний Восток Михаил Мишустин правительство паводки лесные пожары
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