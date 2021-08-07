Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от ЧС на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Руководители пострадавших от паводков регионов на Дальнем Востоке должны ускорить оценку ущерба, нанесенного местным жителям, и выплату им компенсаций. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания 27 июля в Южно-Сахалинске, говорится на сайте правительства.

«Понимаю, что точность расчетов важна, но все же прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс», — заявил глава правительства.

На встрече присутствовали руководители Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Мишустин также поручил оказать помощь этим регионам федеральным министерствам, в частности, МЧС, Минфину, Минздраву, Минстрою, Минтрансу, Минсельхозу, Минприроды, Минэнерго и Минпросвещения. Они будут обязаны отчитаться о выполненных работах до 1 октября.

До конца этого года регионы будут готовы к оказанию финансовой поддержки пострадавшим жителям в электронном виде, а в течение первой половины следующего года эта функция появится на портале госуслуг, сказано в протоколе заседания. Правительство ожидает, что такая мера упростит процесс выплат компенсаций.