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В одном из городов Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка

Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

В Белогорске Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщается на сайте регионального правительства.

«Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение за последние десять лет обещает быть более серьезным, — отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. — За сутки уровень поднялся почти на метр и на 8 утра составил 410 см». При этом ожидается подъем воды до 5 м.

По его словам, накануне прогнозировалось, что с 7 по 9 августа вода в реке Томи поднимется до 400-500 см. Однако уже к 8:00 5 августа уровень превысил 410 см.

В города подтоплено уже восемь подворий, в садовом товариществе «Междуречье» залито водой 70 домов.

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Фото:ГУ МЧС по Амурской области

Как сообщает Главное управление МЧС по региону, за сутки в 21 населенном пункте 11 муниципальных образований подтоплены 63 жилых дома и 388 приусадебных участков. Паводковая ситуация в Амурской области остается сложной, отметили в ведомстве.

С 31 июля по 4 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным на 4 августа, в 14 населенных пунктах подтопленными оказались более 30 домов и свыше 220 приусадебных участков. Из-за поводка ограничили движение поездов на перегоне Бурея — Домикан Транссибирской магистрали, сейчас оно восстановлено.

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