В одном из городов Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка

Фото: Правительство Амурской области

В Белогорске Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщается на сайте регионального правительства.

«Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение за последние десять лет обещает быть более серьезным, — отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. — За сутки уровень поднялся почти на метр и на 8 утра составил 410 см». При этом ожидается подъем воды до 5 м.

По его словам, накануне прогнозировалось, что с 7 по 9 августа вода в реке Томи поднимется до 400-500 см. Однако уже к 8:00 5 августа уровень превысил 410 см.

В города подтоплено уже восемь подворий, в садовом товариществе «Междуречье» залито водой 70 домов.