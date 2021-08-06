Глава МЧС назвал сумму ущерба от паводков в России

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Суммарный ущерб от паводков в России с начала года составил 7,5 млрд руб. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в стране.

«По мнению специалистов, предварительный суммарный ущерб от паводков за семь месяцев этого года уже оценивается в 7,5 млрд руб.», — сказал он.

Зиничев также рассказал, что более 440 населенных пунктов с начала года затронуто паводком на территории России, в 29 из них подтопления сохраняются в настоящее время.

Всего к ликвидации последствий прохождения паводков привлекалась группировка численностью свыше 84 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России — более 20 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.