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Глава МЧС назвал сумму ущерба от паводков в России

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Суммарный ущерб от паводков в России с начала года составил 7,5 млрд руб. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в стране.

«По мнению специалистов, предварительный суммарный ущерб от паводков за семь месяцев этого года уже оценивается в 7,5 млрд руб.», — сказал он.

Зиничев также рассказал, что более 440 населенных пунктов с начала года затронуто паводком на территории России, в 29 из них подтопления сохраняются в настоящее время.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Всего к ликвидации последствий прохождения паводков привлекалась группировка численностью свыше 84 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России — более 20 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

Наиболее сильные наводнения произошли в Крыму. В июне из-за дождей пострадали Ялта и Керчь, в городах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением. В Ялте временно запрещали купание на местных пляжах и ограничивали движение транспорта, спасатели были готовы эвакуировать жителей.

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