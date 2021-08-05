Путин назвал причины паводков и пожаров в России

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Крупные паводки и пожары в России во многом связаны с изменением климата. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Все это в значительной степени связано с изменением климата — глобального и в нашей стране», — сказал он.

Президент привел данные, согласно которым в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в России растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе.

В конце июля глава государства предложил регионам с обширными лесами и низкой плотностью населения передать полномочия по охране лесов на федеральный уровень. Он добавил, что хотя некоторые регионы смогли избежать введения режима ЧС из-за аномальной жары, в других проблема лесных пожаров стоит достаточно остро.