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Путин назвал причины паводков и пожаров в России

Фото: Илья Тимин / AP
Фото: Илья Тимин / AP

Крупные паводки и пожары в России во многом связаны с изменением климата. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Все это в значительной степени связано с изменением климата — глобального и в нашей стране», — сказал он.

Президент привел данные, согласно которым в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в России растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе.

В конце июля глава государства предложил регионам с обширными лесами и низкой плотностью населения передать полномочия по охране лесов на федеральный уровень. Он добавил, что хотя некоторые регионы смогли избежать введения режима ЧС из-за аномальной жары, в других проблема лесных пожаров стоит достаточно остро.

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30 июня в ответ на вопрос о том, почему природа «сошла с ума» в ходе прямой линии Путин уже говорил, что изменение климата на Земле связано не только с деятельностью человека, но и с глобальными процессами. Тем не менее, по его словам, людям следует минимизировать свой вклад в глобальное потепление.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент рассказал о рисках, которые несет для России изменение климата. «Как и остальные страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты», — сказал он. Он напомнил, что в России на вечной мерзлоте постороены целые города. 

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лесные пожары паводки Владимир Путин совещание
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