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В МЧС сообщили о приближении лесных пожаров к нефтебазе в Якутии

Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия)

В Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт», сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к поселку Сангары», — рассказали в ведомстве.

Для предотвращения распространения огня вокруг нефтебазы проложили минерализованную полосу. В данный момент ветер сменил направление по направлению от нефтебазы, отметили в ведомстве.

Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8. «Органы управления <...> производят наращивание сил и средств», — подчеркнули в ведомстве.

Последствия лесных пожаров в Якутии. Фоторепортаж
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Фото:пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

В республике сейчас активны 159 природных пожаров, за последние сутки ликвидировано 14 возгораний на площади, превышающей 4 тыс. га. Всего в тушении природных пожаров за последние 24 часа приняли участие 3180 человек и 448 единиц техники. Пожары тушат также самолеты Минобороны.

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В Якутии в июле установилась жаркая и сухая погода, с начала месяца это вызвало появление природных пожаров. К концу июля площадь пожаров в регионе превысила 600 га. В частности, возгорания были выявлены в национальном парке «Ленские столбы» и заповеднике «Олёкминский». Из-за дыма в Якутии было нарушено транспортное сообщение — произошли перебои в работе аэропорта Якутска и паромного движения по реке Лена.

Дым от лесных пожаров в регионе достиг Иркутска, CNN передавал, что он также достиг района Аляски.

Республика Саха (Якутия) лесные пожары нефтебаза нефть МЧС новости
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