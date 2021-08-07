В МЧС сообщили о приближении лесных пожаров к нефтебазе в Якутии
В Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт», сообщили РБК в региональном управлении МЧС.
«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к поселку Сангары», — рассказали в ведомстве.
Для предотвращения распространения огня вокруг нефтебазы проложили минерализованную полосу. В данный момент ветер сменил направление по направлению от нефтебазы, отметили в ведомстве.
Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8. «Органы управления <...> производят наращивание сил и средств», — подчеркнули в ведомстве.