В МЧС сообщили о приближении лесных пожаров к нефтебазе в Якутии

Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия)

В Якутии лесные пожары приблизились к поселку Сангар, где расположена нефтебаза компании «Саханефтегазсбыт», сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к поселку Сангары», — рассказали в ведомстве.

Для предотвращения распространения огня вокруг нефтебазы проложили минерализованную полосу. В данный момент ветер сменил направление по направлению от нефтебазы, отметили в ведомстве.

Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8. «Органы управления <...> производят наращивание сил и средств», — подчеркнули в ведомстве.