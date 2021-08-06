СМИ опубликовали видео со сбежавшими из изолятора в Истре заключенными

Пятерых заключенных, сбежавших из следственного изолятора в подмосковной Истре, после побега засняли уличные камеры. Кадры с предполагаемыми беглецами опубликовали в Twitter телеканалы «Рен ТВ» и «Известия».

Побег произошел в ночь на 6 августа. В числе сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый по делу об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, убитого в ноябре 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Московской области. Маругов владел компаниями «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы».

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками изолятора (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.