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Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из изолятора

В подмосковной Истре из изолятора временного содержания сбежали пятеро заключенных, сообщает прокуратура Московской области в Telegram. Ведомство начало проверку.

По данным источника «Интерфакса», побег совершили Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Собеседник «Интерфакса» добавил, что, по предварительным данным, они не вооружены.

Мавриди — обвиняемый по делу об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, владевшего «Мясной империей» и «Озерецкими колбасами». О том, что он сбежал из изолятора также сообщает источник ТАСС.

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Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

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