Дежурного задержали после побега заключенных из изолятора в Подмосковье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 13:32
В Совфеде оценили реакцию США на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Думу Политика, 16:19 Удаленка или офис: что выбрали Google и другие ИТ-гиганты — Fast Company Pro, 16:18 Как создали единую платформу электронных паспортов транспортных средств РБК и Онланта, 16:10 Глава Росптребнадзора объяснила, когда надо надевать маски Общество, 16:07 SEO, соцсети или реклама: как выбрать канал для продвижения бизнеса Pro, 16:04 Россияне завоевали четыре медали и остались пятыми. Онлайн 14-го дня Игр Спорт, 16:01 Критика в СМИ обвалила акции китайских производителей детского питания Инвестиции, 16:00 Выдачи ипотеки обвалились на 20% после изменения льготной госпрограммы Финансы, 16:00 СК задержал сотрудников истринского изолятора после массового побега Общество, 15:53 В МИДе оценили последствия отказа ОБСЕ от мониторинга выборов в Госдуму Общество, 15:52 Российскую гандболистку удалили до конца олимпийского полуфинала Спорт, 15:49 Как оптимизировать бизнес-процессы. Чек-лист РБК и Альфа-Банк, 15:47 Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать Бизнес, 15:46 Путин поручил обеспечить прирост населения к 2024 году Политика, 15:45
Общество ,  
0 

Дежурного задержали после побега заключенных из изолятора в Подмосковье

Задержан майор полиции, который дежурил по изолятору в ночь побега Александра Мавриди и еще четырех заключенных, его заподозрили в превышении полномочий
Изолятор&nbsp;временного содержания в подмосковной Истре
Изолятор временного содержания в подмосковной Истре (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Майора полиции, дежурившего по изолятору временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежали заключенные, задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщает источник «Интерфакса».

«Установлено, что он своим необоснованным решением перевел обвиняемого [Александра] Мавриди в камеру к соотечественникам незадолго до их побега», — сказал собеседник агентства. Дежурного задержали по ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса (основания задержания подозреваемого), добавил источник.

О задержании дежурного по изолятору сообщает также со ссылкой на источник РЕН ТВ.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Московской области.

Пятеро заключенных, включая Мавриди, которого обвиняют в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, вымогательстве и незаконном лишении человека свободы, совершили побег в ночь на 6 августа. По данным следствия, они открутили замки дверей гаечным ключом.

Николай Тетеря Александр Мавриди Александр Бутнару Денис Грозаву Иван Цуркану

СК завел дело после побега обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
Общество

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

СК завел по факту побега уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286), по данным следствия, к нему привели действия неустановленных сотрудников изолятора. Ведомство допросило сотрудников ИВС, которые дежурили во время случившегося. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что работников изолятора заподозрили в причастности к произошедшему.

Еще одно дело о побеге (ч. 2 ст. 313) возбудили в МВД, сейчас рассматривается вопрос о его передаче в СК. МВД также проводит служебную проверку. «В случае установления вины полицейских [в побеге] они понесут наказание в установленном законом порядке», — пообещало ведомство.

Полиция Московской области выставила дополнительные посты и заслоны в местах возможного передвижения сбежавших, частные охранные предприятия в Истринском районе переведены на усиленный режим. По словам источника «Интерфакса», беглецы могли покинуть Истру на ночной электричке.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
изолятор задержание побег Подмосковье
Материалы по теме
В побеге убийцы «колбасного короля» заподозрили сотрудников изолятора
Общество
Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из изолятора
Общество
Дежурных изолятора в Истре допросили после побега заключенных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter