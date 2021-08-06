Дежурного задержали после побега заключенных из изолятора в Подмосковье

Задержан майор полиции, который дежурил по изолятору в ночь побега Александра Мавриди и еще четырех заключенных, его заподозрили в превышении полномочий

Изолятор временного содержания в подмосковной Истре (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Майора полиции, дежурившего по изолятору временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежали заключенные, задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщает источник «Интерфакса».

«Установлено, что он своим необоснованным решением перевел обвиняемого [Александра] Мавриди в камеру к соотечественникам незадолго до их побега», — сказал собеседник агентства. Дежурного задержали по ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса (основания задержания подозреваемого), добавил источник.

О задержании дежурного по изолятору сообщает также со ссылкой на источник РЕН ТВ.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Московской области.

Пятеро заключенных, включая Мавриди, которого обвиняют в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, вымогательстве и незаконном лишении человека свободы, совершили побег в ночь на 6 августа. По данным следствия, они открутили замки дверей гаечным ключом.