В побеге убийцы «колбасного короля» заподозрили сотрудников изолятора

Изолятор временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключённых (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Побегу пятерых человек из следственного изолятора в подмосковной Истре могли способствовать сотрудники изолятора. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сейчас отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут», — сказал собеседник ТАСС.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник ранее сообщало, что правоохранительные органы проверяют причастность одного из сотрудников учреждения на предмет «сознательной или нет» помощи беглецам.

Источник «Интерфакса» также сообщил о «необъяснимых с точки зрения логики охраны спецконтингента» деталях произошедшего. По его словам, в одной камере накануне побега оказались знакомые прежде уроженцы одной страны — Молдавии, замок они смогли вскрыть через неплотно закрытое окно для подачи еды. Помимо этого, охрана изолятора не обратила внимание на громкий шум от сбивания замка входной двери, и пропажу заключенных удалось обнаружить только утром.