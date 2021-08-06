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В побеге убийцы «колбасного короля» заподозрили сотрудников изолятора

Изолятор временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключённых
Изолятор временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключённых (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Побегу пятерых человек из следственного изолятора в подмосковной Истре могли способствовать сотрудники изолятора. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сейчас отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут», — сказал собеседник ТАСС.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник ранее сообщало, что правоохранительные органы проверяют причастность одного из сотрудников учреждения на предмет «сознательной или нет» помощи беглецам.

Источник «Интерфакса» также сообщил о «необъяснимых с точки зрения логики охраны спецконтингента» деталях произошедшего. По его словам, в одной камере накануне побега оказались знакомые прежде уроженцы одной страны — Молдавии, замок они смогли вскрыть через неплотно закрытое окно для подачи еды. Помимо этого, охрана изолятора не обратила внимание на громкий шум от сбивания замка входной двери, и пропажу заключенных удалось обнаружить только утром.

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Пять человек сбежали из СИЗО в Истре в ночь на 6 августа, для открытия замков двери они предположительно использовали гаечный ключ. В числе сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый по делу об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Его убили в ноябре 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Московской области. Маругов владел «Мясной империей» и «Озерецкими колбасами».

Источник ТАСС рассказал, что накануне побега Мавриди перевели в заполненную шестиместную камеру, он стал в ней седьмым заключенным. «Сейчас выясняется, почему он был переведен туда», — сообщил источник агентства. Двое заключенных остались в камере после побега сокамерников, сообщал информированный источник «Интерфакса».

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Следователи начали допрос дежурных изолятора, сообщали ранее собеседники ТАСС и «Интерфакса». Дежурные утверждают, что они не слышали шум и узнали о побеге только наутро.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками изолятора (п. «в» ч.3 ст. 286 УК). В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Изоляторы временного содержания относятся к системе МВД, там временно размещаются задержанные подозреваемые до вынесения решения судом.

Истра Подмосковье Заключенные побег МВД подозреваемые изолятор
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