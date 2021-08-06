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Дело Навального ,  
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Суд вынес приговор соратнику Навального Ляскину по «санитарному делу»

Николай Ляскин
Николай Ляскин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Преображенский суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Николая Ляскина за нарушение санитарных норм, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его признали виновным в подстрекательстве к нарушениям санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в Москве (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК).

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Олег Навальный (слева)

Сам Ляскин написал в Twitter, что введенные судом ограничения связаны с передвижением. «Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО», — указал оппозиционер.

В январе в Россию после лечения в Германии вернулся оппозиционер Алексей Навальный. По прибытии его арестовали в рамках дела «Ив Роше», по которому оппозиционер получил условный срок еще в 2014 году. В феврале условный срок заменили на реальный, после чего оппозиционера этапировали в колонию во Владимирской области.

После ареста Навального в разных городах России прошла серия несанкционированных акций протеста. После митингов 23 января московская полиция завела уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В МВД отмечали, что организаторы и участники акций создали угрозу распространения коронавируса, поскольку на митинге присутствовали люди с диагнозом COVID-19.

Позднее по этому делу был задержан Ляскин. Фигурантами стали и другие сторонники Навального, среди которых его пресс-секретарь Кира Ярмыш, бывший юрист ФБК Любовь Соболь и брат оппозиционера Олег Навальный.

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Первое решение по делу вынесли 2 августа. Тогда суд назначил судебный штраф в размере 100 тыс. руб. одному из участников митингов Дани Акелю. 3 августа приговор был вынесен в отношении Соболь. Ей дали 1,5 года ограничения свободы.

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