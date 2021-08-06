Суд вынес приговор соратнику Навального Ляскину по «санитарному делу»

Николай Ляскин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Преображенский суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Николая Ляскина за нарушение санитарных норм, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его признали виновным в подстрекательстве к нарушениям санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в Москве (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК).

Сам Ляскин написал в Twitter, что введенные судом ограничения связаны с передвижением. «Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО», — указал оппозиционер.

В январе в Россию после лечения в Германии вернулся оппозиционер Алексей Навальный. По прибытии его арестовали в рамках дела «Ив Роше», по которому оппозиционер получил условный срок еще в 2014 году. В феврале условный срок заменили на реальный, после чего оппозиционера этапировали в колонию во Владимирской области.