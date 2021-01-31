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Адвокат сообщила о новом задержании пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в тот же день, когда она должна была выйти из-под административного ареста. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова, передает ТАСС.

«Прямо на территории спецприемника, в день, когда срок административного наказания Ярмыш истек, ее снова задержали на 48 часов», — уточнила она.

Пресс-секретаря Навального арестовали на девять суток
Политика
Кира Ярмыш у Савеловского суда

Первоначально Ярмыш задержали после того, как она публично призвала россиян выйти на не согласованные с властями протесты в поддержку Навального. Суд арестовал ее 22 января на девять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация несанкционированного мероприятия»).

Адвокат Полякова пояснила, что теперь ее клиента подозревают по ч. 1 ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

МВД возбудило дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после московских протестов 23 января. Полиция заявила, что люди с диагнозом COVID-19 были в Москве на Пушкинской площади среди участников акции.

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Ранее по этой статье уже задержали брата Навального Олега, сотрудницу ФБК Любовь Соболь, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба блогера Алексея Навального Олега Степанова.

Самого Навального задержали 17 января, как только он прилетел в Россию из Германии, где был на лечении. Суд арестовал его на 30 суток.

Сторонники Навального анонсировали новые акции в его поддержку. Московская полиция и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных митингах, предупредив об уголовной ответственности.

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