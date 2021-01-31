Адвокат сообщила о новом задержании пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в тот же день, когда она должна была выйти из-под административного ареста. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова, передает ТАСС.

«Прямо на территории спецприемника, в день, когда срок административного наказания Ярмыш истек, ее снова задержали на 48 часов», — уточнила она.

Первоначально Ярмыш задержали после того, как она публично призвала россиян выйти на не согласованные с властями протесты в поддержку Навального. Суд арестовал ее 22 января на девять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация несанкционированного мероприятия»).

Адвокат Полякова пояснила, что теперь ее клиента подозревают по ч. 1 ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).