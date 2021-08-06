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Шойгу назвал сроки окончания летных испытаний ракеты «Сармат»

Ракета &laquo;Сармат&raquo;
Ракета «Сармат» (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Минобороны начнет испытания ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» в этом году и завершит в следующем, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита на Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), сообщается на сайте ведомства.

«Летные испытания [начнутся] в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения», — сообщил глава министерства.

Шойгу отметил, что до конца 2022 года комплекс поступит на вооружение в одну из военных частей. «Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — добавил он.

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Во время визита на завод Шойгу также заявил, что «Сармат» — «одно из самых грозных вооружений», которое должно вскоре встать на вооружение российской армии.

Впервые о разработке «Сармата» сообщил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Первоначально планировалось, что ракета станет на вооружение в 2021 году, а первой ее получит Ужурская ракетная дивизия, сообщал в конце 2018 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В апреле 2019 года Путин объявил о начале завершающего этапа испытаний «Сармата». По его словам, они проходили успешно. В конце июня 2021 года президент заявил, что ракета в скором времени встанет на боевое дежурство.

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«Сармат» — боевой комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой. Она весит больше 200 т, ее длина — 35,5 м, а диаметр — 3 м. Дальность полета — 18 тыс. км, в качестве полезной нагрузки ракета способна нести 10 т. Она имеет непродолжительный активный участок полета, что усложняет возможность ее перехвата силами противоракетной обороны.

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