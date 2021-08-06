Шойгу назвал сроки окончания летных испытаний ракеты «Сармат»

Ракета «Сармат» (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Минобороны начнет испытания ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» в этом году и завершит в следующем, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита на Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), сообщается на сайте ведомства.

«Летные испытания [начнутся] в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения», — сообщил глава министерства.

Шойгу отметил, что до конца 2022 года комплекс поступит на вооружение в одну из военных частей. «Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — добавил он.

Во время визита на завод Шойгу также заявил, что «Сармат» — «одно из самых грозных вооружений», которое должно вскоре встать на вооружение российской армии.