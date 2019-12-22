Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат». Об этом министр сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий договор СНВ-3» (цитата по «РИА Новости»), — сказал он.

По словам министра, в рамках обсуждения СНВ-3 представители России сказали американцам, что Москва уже презентовала новые системы оружия, в том числе гиперзвуковые. Лавров отметил, что Россия исходит из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются соглашением.

Глава МИД заявил, что страна готова встраивать эти новые комплексы в существующий договор СНВ-3, если он будет продлен. При этом Россия готова вести отдельную дискуссию по другим системам, которые соглашением не покрываются.