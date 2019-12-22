Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Не долетевший до МКС Starliner приземлился в пустыне Общество, 16:52 В суде сообщили о завершении расследования дела актрисы Бочкаревой Общество, 16:40 В Киргизии умер режиссер Болот Шамшиев Общество, 16:28 Креативность за 30 дней: как развить необходимый навык РБК и Xiaomi, 16:24 ЦОДД предупредил водителей об изменении движения в новогодние праздники Общество, 16:24 Лавров заявил об уверенности в реализации проекта «Северный поток-2» Политика, 16:20 Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста Общество, 15:55 Российские биатлонисты не попали в топ-10 масс-старта на этапе Кубка мира Спорт, 15:39 На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу из охолощенного оружия Общество, 15:35 Не покупать страховку и еще 6 лайфхаков для отпуска РБК и ЮниКредит Банк, Visa, 15:34 Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат» Политика, 15:29 Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана Общество, 15:28 Лавров пообещал ответ на американские «санкции из ада» Политика, 15:07 В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело рабочего Общество, 15:04
Политика ,  
0 
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат». Об этом министр сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий договор СНВ-3» (цитата по «РИА Новости»), — сказал он.

По словам министра, в рамках обсуждения СНВ-3 представители России сказали американцам, что Москва уже презентовала новые системы оружия, в том числе гиперзвуковые. Лавров отметил, что Россия исходит из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются соглашением.

Путин заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия
Политика

Глава МИД заявил, что страна готова встраивать эти новые комплексы в существующий договор СНВ-3, если он будет продлен. При этом Россия готова вести отдельную дискуссию по другим системам, которые соглашением не покрываются.

Президент Владимир Путин показал новейшее российское оружие в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года, в частности, ракетный комплекс «Авангард». Глава государства также сообщил об активной фазе разработки системы «Сармат».

В конце августа глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что новое российское оружие нужно включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ
Политика

Действие СНВ-3 истекает в начале 2021 года. Вашингтон допускал, что соглашение могут не продлить.

Теги: МИД России, Сергей Лавров, «Авангард»
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия
Политика
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter