Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний

Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний

На вооружение российских войск межконтинентальная баллистическая ракета поступит в 2021 году, рассказывал командующий Ракетными войсками стратегического назначения

Фото: ТАСС

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» находится на завершающей стадии испытаний. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами, передает ТАСС.

«Успешно проходят завершающие испытания ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство комплекс «Кинжал» (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. — РБК) и лазерная система «Пересвет» (противовоздушное и противоракетное оружие. — РБК)», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в последние годы ведется «масштабная планомерная работа <...> по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой». По словам Путина, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боком, гиперзвуковая система межконтинентальной дальности, усилит мощность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).​

В конце прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что перевооружать российские войска на ракетный комплекс «Сармат» Минобороны начнет с 2021 года. Первой новое оружие получит Ужурская ракетная дивизия, на вооружении которой сейчас находится ракетный комплекс «Воевода», предшественник «Сармата».