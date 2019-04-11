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Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний
На вооружение российских войск межконтинентальная баллистическая ракета поступит в 2021 году, рассказывал командующий Ракетными войсками стратегического назначения
Фото: ТАСС

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» находится на завершающей стадии испытаний. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами, передает ТАСС.

«Успешно проходят завершающие испытания ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство комплекс «Кинжал» (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. — РБК) и лазерная система «Пересвет» (противовоздушное и противоракетное оружие. — РБК)», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в последние годы ведется «масштабная планомерная работа <...> по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой». По словам Путина, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боком, гиперзвуковая система межконтинентальной дальности, усилит мощность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).​

Технологии и медиа
В Минобороны раскрыли технические возможности ракет «Кинжал» и «Сармат»

В конце прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что перевооружать российские войска на ракетный комплекс «Сармат» Минобороны начнет с 2021 года. Первой новое оружие получит Ужурская ракетная дивизия, на вооружении которой сейчас находится ракетный комплекс «Воевода», предшественник «Сармата».

Проект стратегической ракеты «Сармат» Путин показал общественности во время прошлогоднего послания Федеральному собранию. При весе свыше 200 т ракета «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО, уточнил президент. У нее практически нет ограничений по дальности полета.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, ракетный комплекс, баллистическая ракета ..., баллистические испытания, Минобороны, вооружения
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