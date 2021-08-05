Путин заявил о всеобщей усталости от темы коронавируса

Люди уже устали от обсуждения коронавируса и борьбы с ним, однако следует оперативно реагировать на ход эпидемии, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал на совещании с кабинетом министров, говорится на сайте Кремля.

«Понятно что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — сказал президент.

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