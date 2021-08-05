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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ зафиксировали «медленное снижение» числа случаев COVID в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует в России медленное снижение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила телеканалу «Россия 1» представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

«Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение. Сейчас репродуктивный номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении. Он сейчас в России ниже единицы, и это хорошо. Так что мы видим снижение, но, конечно, регионы разные», — сказала Вуйнович.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

По последним данным властей, в России по состоянию на среду выявлено 22 589 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 790 человек, выздоровели 20 096. Наибольшее число случаев, более 1 тыс., зарегистрировано в Москве (2502), Санкт-Петербурге (1906) и Московской области (1517).

Всего с начала пандемии число выявленных случаев COVID-19 превысило 6,3 млн, число умерших составляет более 161,7 тыс. человек (это данные оперативного штаба, по данным Росстата к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек), выздоровевших — свыше 5,6 млн.

Ранее 4 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, хотя она все еще остается напряженной. Основная задача сейчас — вакцинировать как можно больше населения, напомнила главный санитарный врач страны.

В России более половины регионов объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 определенных категорий граждан. Так, работники ряда сфер, включая торговлю, транспорт, здравоохранение, туризм, обязаны сделать прививку уже в 43 регионах страны.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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