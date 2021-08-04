Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Вместе с тем, как заметила главный санитарный врач страны, наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, что говорит о наметившейся тенденции к стабилизации ситуации

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остается достаточно напряженной, однако наметилась тенденция к стабилизации. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала она.

По словам Поповой, сейчас основной задачей является максимально охватить население прививками. Глава ведомства отметила, что россияне могут выбрать любую из зарегистрированных вакцин.

Как заметила Попова, из общего числа получивших хотя бы одну дозу вакцины заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — меньше 1%.