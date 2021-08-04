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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Вместе с тем, как заметила главный санитарный врач страны, наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, что говорит о наметившейся тенденции к стабилизации ситуации
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остается достаточно напряженной, однако наметилась тенденция к стабилизации. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала она.

По словам Поповой, сейчас основной задачей является максимально охватить население прививками. Глава ведомства отметила, что россияне могут выбрать любую из зарегистрированных вакцин.

Как заметила Попова, из общего числа получивших хотя бы одну дозу вакцины заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — меньше 1%.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце июля Попова выразила мнение, что введение локдауна является на самой эффективной мерой в борьбе с коронавирусом. «Новый термин — это локдаун, и некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, а уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, ну значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — заявила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что остановка работы организаций, предприятий не купирует инфекцию, но негативно влияет на экономику. Поэтому у России есть свой алгоритм действий, который уберегает страну от эпидемиологических рисков, подчеркнула Попова.

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Более 700 россиян в день умирают от COVID-19 четыре недели подряд — в первый раз о том, что число смертей превысило эту отметку, было объявлено 6 июля: тогда стало известно, что болезнь унесла 737 жизней. Абсолютный рекорд был зафиксирован 16 июля, тогда за сутки умерли 799 человек, о смерти такого же числа больных было объявлено также 24 и 29 июля. Наименьшее за последние четыре недели число смертей от COVID-19 было зафиксировано 12 июля (710).

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за весь период пандемии COVID-19 обнаружили у 6,3 млн человек, из которых 5,6 млн вылечились, более 160 тыс. пациентов скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус COVID-19
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