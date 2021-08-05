Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн

Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, в ВОЗ пока известно о 199,4 млн заражений коронавирусом. Также, по данным университета, в мире из-за COVID-19 скончались 4,2 млн человек

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В мире с начала пандемии коронавируса выявили более 200 млн случаев заболевания COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. К 07:45 мск, по данным университета, было известно о 200 163 166 заражениях.

При этом на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается пока о 199 466 211 выявленных случаях.

Страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США — 35,3 млн (по данным Университета Хопкинса). За ними идут Индия (31,7 млн), Бразилия (20 млн) и Россия (6,3 млн по данным оперативного штаба на 4 августа). Замыкает первую пятерку Франция с 6,2 млн случаев заболевания.

Число зарегистрированных смертей, считает университет, составляет 4 256 252. Больше всего летальных исходов зафиксировали в США (614,7 тыс.), Бразилии (559,6 тыс.) и Индии (425,7 тыс.). ВОЗ в свою очередь сообщает о 4 244 541 смерти.