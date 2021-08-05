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Пандемия коронавируса ,  
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Замглавы Минздрава назвал число привитых от коронавируса жителей России

Фото: Семён Антонов / РИА Новости
Фото: Семён Антонов / РИА Новости

В России вакцинацию от коронавируса прошли 37 млн человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриндев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции». Его слова передает «РИА Новости».

«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек», — сказал Гриднев. По его словам, число вакцинированных за последнюю неделю выросло на 3 млн.

Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика
Общество

Вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что полностью от коронавируса в России привились 21 млн человек. Из них 20 млн получили обе дозы «Спутника V», 1 млн — «ЭпиВакКороны» и еще 300 тыс. — «КовиВака».

Во многих российских регионах с июня начали вводить обязательную вакцинацию в отдельных сферах занятости, связанных, в основном, с работой с людьми: сфера услуг, образование, торговля и т.д. Ко 2 августа таких регионов стало 43.

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В начале июля РБК на основе данных региональных властей и открытых источников подсчитал число привитых россиян. К 5 июля хотя бы один компонент вакцины получили 16,73% населения страны. Доля полностью привитых составила 11,72%. Больше всего привитых на Чукотке (33,07%), в Белгородской области (30,86%), Ненецком автономном округе (24,80%), Москве (23,71%) и Мордовии (23,36%).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 23 120 случаев заболевания коронавирусом, 20 370 случаев выздоровления и 794 летальных исхода. За весь период пандемии в стране COVID-19 заразились 6,37 млн пациентов, выздоровели — 5,7 млн, умерли — 162,5 тыс.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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