Замглавы Минздрава назвал число привитых от коронавируса жителей России

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В России вакцинацию от коронавируса прошли 37 млн человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриндев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции». Его слова передает «РИА Новости».

«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек», — сказал Гриднев. По его словам, число вакцинированных за последнюю неделю выросло на 3 млн.

Вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.