Мурашко назвал долю непривитых среди госпитализированных с коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Среди пациентов, которых сейчас госпитализируют с COVID-19, более 98% не прививались от этого заболевания. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает», — отметил министр.

По его словам, пациент, у которого подозревают коронавирус, должен начать лечиться буквально в первые сутки. «Потому что мы видим сегодня, уже к пятым суткам подчас развиваются тяжелые осложнения и затягивание начала лечения — это просто опасно для жизни», — констатировал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди привитых от COVID-19 им болеют не более 0,8%. Она уточнила, что это относится к трем зарегистрированным в России вакцинам. В свою очередь, в конце июня вице-премьер Татьяна Голикова называла другую цифру — по ее словам, только 2,5% болеют коронавирусом после прививки.