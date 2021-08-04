Вице-спикер крымского парламента назвал условие для визита Зеленского

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Если президент Украины Владимир Зеленский сильно скучает по Крыму, то он может посетить полуостров как турист. Так первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал «РИА Новости» заявление украинского лидера о том, россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы.

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином», — отметил Фикс.

Однако, подчеркнул он, перед поездкой на полуостров Зеленскому следовало бы отказаться от «националистических замашек», признать выбор жителей Крыма и взять курс на сближение стран.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» поделился воспоминаниями, как в детстве и молодости он отдыхал в Крыму — ел рапанов, прыгал со скал, ходил на Ай-Петри.