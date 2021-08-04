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Политика ,  
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Вице-спикер крымского парламента назвал условие для визита Зеленского

Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Если президент Украины Владимир Зеленский сильно скучает по Крыму, то он может посетить полуостров как турист. Так первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал «РИА Новости» заявление украинского лидера о том, россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы.

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином», — отметил Фикс.

Однако, подчеркнул он, перед поездкой на полуостров Зеленскому следовало бы отказаться от «националистических замашек», признать выбор жителей Крыма и взять курс на сближение стран.

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Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» поделился воспоминаниями, как в детстве и молодости он отдыхал в Крыму — ел рапанов, прыгал со скал, ходил на Ай-Петри.

«Невозможно это привить. Это мое. Я этот Крым знаю. <...> Это моя земля, это не их земля», — отметил президент Украины. Он подчеркнул, что россияне никогда не полюбят Крым так, как любят его украинцы, а полуостров никогда не станет российской территорией.

В мае 2019 года Reuters сообщил, что супруга президента Украины Елена Зеленская в 2013 году купила элитную квартиру у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия.

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Тогда в пресс-службе Зеленского заявили, что семья президента намерена воспользоваться этой недвижимостью «после обязательного возвращения Крыма в Украину».

В ответ Фикс указал на то, что, ставя вопрос таким образом, «он никогда не воспользуется этой квартирой». Он предложил Зеленскому приехать в российский Крым, пользоваться квартирой, отдыхать в Ливадии, наслаждаться крымской природой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года. Украина и страны Запада не признают результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией. Москва не раз говорила, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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