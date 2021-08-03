Депутаты Крыма оценили слова Зеленского о «любви» россиян к полуострову

Опукский заповедник в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, стоит отказаться от националистической риторики и направить все усилия на объединение с Россией. Об этом РБК заявил первый вице-спикер крымского парламента, депутат Госсовета Крыма Ефим Фикс.

«Ждать, когда Крым вернется в состав Украины, на его месте я не стал бы. Я бы на его месте сделал другое: отказался бы от националистической риторики и действий, которые он осуществляет, и направил бы все усилия для того, чтобы объединиться с Россией», — сказал Фикс. Он также отметил, что беда Зеленского в том, что он совершенно не знает историю, так как «Крым никогда не был украинским», а эти «политические ляпы не красят его как президента».

По его словам, пока Крым был в составе Украины, то местным олигархам нужна была только его земля для строительства дворцов и замков. «Если мы сейчас поедем по южному берегу Крыма, то увидим, что все эти замки и дворцы не крымчан и россиян, а именно украинцев, оставшиеся от Украины», — подчеркнул Фикс. Вице-спикер добавил, что если человек едет в Крым, то «он должен отказаться от политической националистической идеологии, от этой бандеровщины и пересмотра истории».

Как сказал РБК председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, де-факто и де-юре Крым на сегодняшний день является территорией России и отрицать это невозможно. «Как Украина любила Крым — мы это знаем и ощутили на себе в течение более 20 лет, когда были в составе Украины. Палец о палец Украина не сделала для того, чтобы улучшить инфраструктуру в Крыму, дороги. Многое другое», — сказал Гемпель.