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Депутаты Крыма оценили слова Зеленского о «любви» россиян к полуострову

Опукский заповедник в Крыму
Опукский заповедник в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, стоит отказаться от националистической риторики и направить все усилия на объединение с Россией. Об этом РБК заявил первый вице-спикер крымского парламента, депутат Госсовета Крыма Ефим Фикс.

«Ждать, когда Крым вернется в состав Украины, на его месте я не стал бы. Я бы на его месте сделал другое: отказался бы от националистической риторики и действий, которые он осуществляет, и направил бы все усилия для того, чтобы объединиться с Россией», — сказал Фикс. Он также отметил, что беда Зеленского в том, что он совершенно не знает историю, так как «Крым никогда не был украинским», а эти «политические ляпы не красят его как президента».

По его словам, пока Крым был в составе Украины, то местным олигархам нужна была только его земля для строительства дворцов и замков. «Если мы сейчас поедем по южному берегу Крыма, то увидим, что все эти замки и дворцы не крымчан и россиян, а именно украинцев, оставшиеся от Украины», — подчеркнул Фикс. Вице-спикер добавил, что если человек едет в Крым, то «он должен отказаться от политической националистической идеологии, от этой бандеровщины и пересмотра истории».

Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией
Политика

Как сказал РБК председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, де-факто и де-юре Крым на сегодняшний день является территорией России и отрицать это невозможно. «Как Украина любила Крым — мы это знаем и ощутили на себе в течение более 20 лет, когда были в составе Украины. Палец о палец Украина не сделала для того, чтобы улучшить инфраструктуру в Крыму, дороги. Многое другое», — сказал Гемпель.

По его словам, Россия понимает, что Крыму «после 20-летней оккупации Украины» нужна финансовая поддержка, в том числе на строительство детских садов, школ, бассейнов и спортплощадок. «Заявление господина Зеленского не что иное, как фейк, рассчитанный на тех, кто малообразован, и тех, кто не знает ситуацию по Крыму», — заключил Гемпель.

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Накануне Зеленский, выступая на телеканале «Дом», заявил, что полуостров никогда не будет принадлежать России, а новые жители «никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы». «Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите — Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — отметил президент.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. При этом Украина и страны Запада не признают его результаты и считают полуостров оккупированной территорией. Российские власти говорили, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.

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