Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове. Об этом «РИА Новости» заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Комментируя заявление пресс-службы Зеленского о том, что семья избранного президента намерена воспользоваться этой недвижимостью только «после обязательного возвращения Крыма в Украину», Фикс сказал, что, ставя вопрос таким образом, «он никогда не воспользуется этой квартирой».

«Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, отдыхает в Ливадии, насладится нашей крымской природой. <…> Крым — российский, и мы приглашаем всех, кто желает посетить наш полуостров», — добавил вице-спикер.

О том, что у избранного президента Украины есть недвижимость в Крыму, сообщил Reuters. Как утверждало агентство, жена Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка в жилом комплексе «Император» на побережье Черного моря. В материале говорилось, что в 2012 году рыночная стоимость 1 кв. м в комплексе оценивалась в $2,8‒4 тыс., однако, по данным из открытых источников, стоимость покупки жилья составила $163,8 тыс. (эквивалентно примерно $1,263 тыс. за квадратный метр).