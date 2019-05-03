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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове. Об этом «РИА Новости» заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Комментируя заявление пресс-службы Зеленского о том, что семья избранного президента намерена воспользоваться этой недвижимостью только «после обязательного возвращения Крыма в Украину», Фикс сказал, что, ставя вопрос таким образом, «он никогда не воспользуется этой квартирой».

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Штаб Зеленского заявил о рыночной цене квартиры его жены в Крыму

«Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, отдыхает в Ливадии, насладится нашей крымской природой. <…> Крым — российский, и мы приглашаем всех, кто желает посетить наш полуостров», — добавил вице-спикер.

О том, что у избранного президента Украины есть недвижимость в Крыму, сообщил Reuters. Как утверждало агентство, жена Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка в жилом комплексе «Император» на побережье Черного моря. В материале говорилось, что в 2012 году рыночная стоимость 1 кв. м в комплексе оценивалась в $2,8‒4 тыс., однако, по данным из открытых источников, стоимость покупки жилья составила $163,8 тыс. (эквивалентно примерно $1,263 тыс. за квадратный метр).

В штабе Зеленского в ответ на это заявили, что его супруга приобрела недвижимость за рыночную цену и по закону, все налоги и сборы после сделки были оплачены, а сам Зеленский официально декларировал жилье.

Теги: Владимир Зеленский, Крым, квартира
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