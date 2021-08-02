Глава МИД Украины пообещал России «камни с неба» из-за Крыма

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина дождется момента, который позволит вернуть ей Крым, а Россия дождется «камней с неба», считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью Евгению Киселеву на YouTube-канале «Кисельные берега».

Во время разговора с Киселевым Кулеба привел в пример судьбу Эльзаса и Лотарингии — спорных территорий, которые стали частью Германской Империи в результате Франко-прусской войны 1870–1871 годов. С этого времени и до начала XX века регионы были частью Германии. Эльзас и Лотарингия вернулись к Франции по условиям Версальского мирного договора, который был заключен в результате Первой мировой войны. «Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности — это вернет Эльзас и Лотарингию», — сказал Кулеба. По его словам, Украине следует вести ту же политику.

«Как писали во время аннексии, «главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба», — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — считает Кулеба.

Крым вошел в состав России в результате референдума 2014 года. Однако Киев и большинство стран, включая страны — члены НАТО и ЕС, не признают итоги голосования. Украина считает Крым оккупированной территорией. Российские власти, в свою очередь, говорят, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.