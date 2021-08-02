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Политика ,  
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Глава МИД Украины пообещал России «камни с неба» из-за Крыма

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина дождется момента, который позволит вернуть ей Крым, а Россия дождется «камней с неба», считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью Евгению Киселеву на YouTube-канале «Кисельные берега».

Во время разговора с Киселевым Кулеба привел в пример судьбу Эльзаса и Лотарингии — спорных территорий, которые стали частью Германской Империи в результате Франко-прусской войны 1870–1871 годов. С этого времени и до начала XX века регионы были частью Германии. Эльзас и Лотарингия вернулись к Франции по условиям Версальского мирного договора, который был заключен в результате Первой мировой войны. «Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности — это вернет Эльзас и Лотарингию», — сказал Кулеба. По его словам, Украине следует вести ту же политику.

«Как писали во время аннексии, «главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба», — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — считает Кулеба.

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Крым вошел в состав России в результате референдума 2014 года. Однако Киев и большинство стран, включая страны — члены НАТО и ЕС, не признают итоги голосования. Украина считает Крым оккупированной территорией. Российские власти, в свою очередь, говорят, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

В ноябре 2019 года представитель президента Украины Владимира Зеленского Антон Кориневич заявил, что администрация действующего главы страны занимается разработкой стратегии по возвращению полуострова под контроль Киева. По его словам, площадкой для решения этого вопроса станет рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте страны.

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