В Совфеде сочли «непорядочными» требования США к российским дипломатам

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Требование Госдепартамента США к 24 российским дипломатам покинуть страну или продлить визы является «целенаправленной местью» России. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, Вашингтон мстит Москве за то, что в апреле российские власти запретили США нанимать в посольство сотрудников из России или третьих стран. Джабаров напомнил, что в посольстве России в США работают только российские граждане.

Теперь 24 российских дипломата, у которых истекают трехлетние визы, должны покинуть страну, отметил сенатор, поскольку новые визы сейчас никому не выдают.

«Сначала они заявили, что, если виза заканчивается, они [дипломаты] должны уехать до 3 сентября. Сейчас говорят, что нужно продлить. Поэтому, скорее всего, никаких замен не будет, потому что новых сотрудников мы не можем послать, визы нет, а для старых, чтобы продлить визы, нужны какие-то новые данные», — пояснил он.

Джабаров счел этот шаг Вашингтона «непорядочным», поскольку Москва только выдала 22 визы американским сотрудникам, которые поедут в американское посольство в России.