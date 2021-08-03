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В Совфеде сочли «непорядочными» требования США к российским дипломатам

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Требование Госдепартамента США к 24 российским дипломатам покинуть страну или продлить визы является «целенаправленной местью» России. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, Вашингтон мстит Москве за то, что в апреле российские власти запретили США нанимать в посольство сотрудников из России или третьих стран. Джабаров напомнил, что в посольстве России в США работают только российские граждане.

Теперь 24 российских дипломата, у которых истекают трехлетние визы, должны покинуть страну, отметил сенатор, поскольку новые визы сейчас никому не выдают.

«Сначала они заявили, что, если виза заканчивается, они [дипломаты] должны уехать до 3 сентября. Сейчас говорят, что нужно продлить. Поэтому, скорее всего, никаких замен не будет, потому что новых сотрудников мы не можем послать, визы нет, а для старых, чтобы продлить визы, нужны какие-то новые данные», — пояснил он.

Джабаров счел этот шаг Вашингтона «непорядочным», поскольку Москва только выдала 22 визы американским сотрудникам, которые поедут в американское посольство в России.

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Он предположил, что при сохранении данной тенденции со временем посольства России и США не смогут выполнять свои прямые функции.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РБК, что требование США к российским дипломатам было предъявлено «в рамках тех разборок, которые есть, были выстроены американскими действиями».

«Считаю, что именно это действие связано с тем, что развязали американские представители. От Госдепа было давление на наши дипломатические службы, мы сокращали, у нас был ответный шаг на санкции. И я думаю, что сегодня американцы просто ответили нам вот этим. Мне кажется, что в контексте женевской встречи и в рамках намеченных переговорных процессов дипломатическим службам нужно сесть и рассмотреть какие-то возможности, которые урегулируют отношения», — сказал он.

Посол России в США заявил об ужесточении условий работы дипломатов
Политика
Анатолий Антонов

Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти передали список из 24 российских дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз.

Он указал на то, что почти все из них уедут без замены, так как Вашингтон «внезапно ужесточил процедуру выдачи виз». Более того, власти США стали «без объяснения причин» отменять визы супругов и детей дипломатов, подчеркнул Антонов.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс пояснил, что российские дипломаты должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы, причем такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Он отметил, что в этом требовании нет ничего нового, так как россияне должны подавать заявление о продлении визы через три года.

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США
Политика
Нед Прайс

В апреле Вашингтон в ответ на действия «правительства и спецслужб России против суверенитета и интересов США» ввел новые санкции против России. Тогда из страны выслали десять российских дипломатов, некоторые из которых, по утверждению Вашингтона, работали на российские спецслужбы.

Россия включила США в список недружественных стран. Теперь американские представительства не могут нанимать на работу россиян и других иностранцев. В список недружественных государств попала и Чехия.

В середине июня состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, в ходе которой лидеры договорились начать консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке, так как там «накопилось много завалов».

Совфед российские дипломаты США высылка Госдума новости
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