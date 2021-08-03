Посол России в США заявил об ужесточении условий работы дипломатов

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Условия работы российских дипломатов на территории США продолжают ужесточаться, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook. По его словам, Россия ранее неоднократно предлагала Вашингтону аннулировать ограничения на работу зарубежных представительств, однако американские власти проигнорировали этот запрос.

«Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться», — сообщил глава российской дипмиссии.

По словам Антонова, российская сторона, вопреки заявлениям Госдепа, не усложняет работу американцев, и не запрещает целиком использовать квоту в 445 сотрудников для работы в посольствах США в России. «Мы ждем визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал» посольства США, начиная от дипломатов консульской службы до водителей», — сказал он.

Вашингтон, по его словам, напротив, работу российских дипломатов усложняет, никак не реагируя на заранее поданные документы. Он уточнил, что из-за таких задержек сейчас из Соединенных Штатов не могут выехать около 60 дипломатов с семьями. Еще 30 новых сотрудников не могут въехать в страну из-за того, что посольство США в Москве не выдает им визы.