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Политика ,  
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Посол России в США заявил об ужесточении условий работы дипломатов

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Условия работы российских дипломатов на территории США продолжают ужесточаться, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook. По его словам, Россия ранее неоднократно предлагала Вашингтону аннулировать ограничения на работу зарубежных представительств, однако американские власти проигнорировали этот запрос.

«Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться», — сообщил глава российской дипмиссии.

По словам Антонова, российская сторона, вопреки заявлениям Госдепа, не усложняет работу американцев, и не запрещает целиком использовать квоту в 445 сотрудников для работы в посольствах США в России. «Мы ждем визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал» посольства США, начиная от дипломатов консульской службы до водителей», — сказал он.

Вашингтон, по его словам, напротив, работу российских дипломатов усложняет, никак не реагируя на заранее поданные документы. Он уточнил, что из-за таких задержек сейчас из Соединенных Штатов не могут выехать около 60 дипломатов с семьями. Еще 30 новых сотрудников не могут въехать в страну из-за того, что посольство США в Москве не выдает им визы.

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США
Политика
Нед Прайс

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что в США потребовали от 24 сотрудников российской дипмиссии покинуть страну до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, из-за внезапного ужесточения процедуры выдачи виз Вашингтоном.

После этого представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что российские дипломаты с истекающими визами должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением документов, причем каждый такой запрос власти рассмотрят в индивидуальном порядке. По его словам, «нет ничего нового» в том, что россияне должны подавать заявление о продлении визы через три года.

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Отвчеая на это Антонов отметил, что на основе слов Прайса «складывается впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера». Он выразил сожаление, что глава Госдепа «оказался не готов» к серьезному разговору с журналистами и «ввел их в заблуждение» по поводу истинного положения дел.

США Госдепартамент США российские дипломаты Анатолий Антонов
Материалы по теме
В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США
Политика
США попросили уехать российских дипломатов с истекающими визами
Политика
Посол заявил о прекращении выдачи в России виз для поездок в США
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