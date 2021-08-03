В НИИ Роспотребнадзора оценили эффективность вакцин от штамма «дельта»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские вакцины от коронавируса эффективны против штаммов «дельта» и «дельта-плюс» более чем на 90%, заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, передает «Интерфакс».

«Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, все равно остается на уровне выше 90%», — заявил глава организации. Он также добавил, что иностранные зарегистрированные вакцины также показывают высокий уровень эффективности.

С появлением новых штаммов для нейтрализации вируса требуется большее количество антител, чем в случае с начальным вариантом коронавируса, однако вакцина обеспечивает их достаточное появление, отметил Семенов. Он также призвал не менять состав вакцин из-за новых мутаций вируса. «Нам придется тогда заново проходить все круги регистрации, клинических испытаний и так далее, а [нам нужно] как можно быстрее привиться существующими вакцинами», — резюмировал вирусолог.

Штамм «дельта» был выявлен в Индии в октябре прошлого года, за это время он распространился по всему миру. Этот штамм коронавируса обладает повышенной заразностью и отличается от прежних вариантов инфекции более быстрым течением болезни, отмечал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, между первым гриппоподобным симптомом и ухудшением состояние проходит всего три-четыре дня вместо прежних 10-12.

В ВОЗ в конце июля заявили, что «дельта»-штамм будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, если не появится еще более заразный вариант. По данным организации, эту мутацию вируса выявили в 19 из 38 стран ЕС, доля заболевших «дельта»-штаммом в них составила 68,3%.

Екатеринбургский НИИ «Вектор» является подразделением московского НИИ «Вектор», и также подотчетен Роспотребнадзору. Новосибирское подразделение организации разработало собственную вакцину от коронавируса — препарат «ЭпиВакКорона».

По данным на 2 августа, в России за сутки выявлено 23 508 новых случаев болезни, умерли 785 человек. За все время эпидемии в стране заболели 6,31 млн человек, умерли 160 137.